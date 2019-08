Adriatico meridionale, entrano in funzione gli uffici territoriali portuali

Di:

Negli scali di Bari, Brindisi e Manfredonia sono entrati in funzione gli Uffici Territoriali Portuali (Utp), come deciso dal Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portale del Mare Adriatico Meridionale. Gli Utp sono previsti dall’articolo 6 bis del decreto legge n.169/2016 che mira alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28/01/1994, n. 84”.

Gli uffici, rende noto l’Authority, i saranno diretti dal segretario generale o da un suo delegato. I compiti specifici di tali strutture sono di tipo: a) istruttorio: adozione delle deliberazioni di competenza dell’AdSP; b) propositivo per le materie di rilievo locale; c) amministrativo, su delega del Comitato di gestione, nelle questione di rilievo minore; d) manutentivo, per le minori di carattere ordinario.

fonte https://www.informazionimarittime.com