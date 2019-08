Di:

Dopo l’intervista di Stato Quotidiano al consigliere Massimiliano Di Fonso, è giunta la precisazione di Alfonso Fiore sul gruppo consiliare al Comune di Foggia: “Sono il capogruppo dei cinque consiglieri eletti nelle ultime amministrative come dichiarato in aula il 30 luglio scorso e come si evince dai documenti della presidenza del consiglio. L’assessore Cinzia Carella è un assessore della Lega. Ufficialmente non c’è nessun atto di espulsione nei nostro confronti. E’ il partito che con una nota scritta deve eventualmente comunicarlo”.