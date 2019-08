Capitanata. Solo 2 Comuni con offerta di asili nido più pubblica che privata

ASILI NIDO: l’offerta pubblica supera quella privata solo nei comuni di Apricena, dove costituisce la totalità del servizio, e Manfredonia. Il capoluogo ha invece una copertura perlopiù privata del servizio, così come altri 6 dei comuni considerati. Da notare che nonostante gli oltre 300 residenti tra 0-2 anni, Vieste non ha nessun asili nido né servizio per la prima infanzia.

DA SAPERE. Le norme europee e nazionali fissano come obiettivo il raggiungimento della quota di 33 posti in asili nido e servizi per la prima infanzia ogni 100 bambini sotto i 3 anni. Il dato misura l’offerta di asili nido e di servizi integrativi per la prima infanzia, nel settore pubblico e in quello privato.