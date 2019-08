Di Fonso: “Non torniamo nella Lega senza un cambio di passo”

Di:

“Voteremo il bilancio in consiglio comunale fissato per il 3 settembre, siamo stati eletti nel centrodestra e non potevamo che rimanere qui”.

Massimiliano Di Fonso, il consigliere più votato a Foggia, fuori dalla Lega con Fiore e Iadarola per decisione del coordinamento regionale, ha risolto i problemi con il sindaco Franco Landella.

Avete riavviato il dialogo dopo il consiglio di luglio quando vi dichiaraste fuori dalla maggioranza?

Era normale ritrovare un dialogo con il sindaco anche se non ci aspettavamo quella decisione sugli assessori senza consultare i consiglieri comunali.

Ora avete anche voi un rappresentante in giunta di riferimento

Cinzia Carella è una brava professionista, consulente del lavoro, una persona che non sbaglia mai. E’ espressione condivisa di noi tre consiglieri.

Che consiglio le darebbe sulle politiche per la sicurezza?

Il poliziotto di quartiere serve in molte zone, incrementare il numero dei vigili urbani.

Nella Lega vorreste ritornare?

Certo, ma prima vogliamo capire le ragioni per cui siamo stati espulsi. Hanno mandato via 3 consiglieri comunali con la Lega al 36-38% , oggi due consiglieri comunali (Soragnese e De Martino,ndr) hanno due assessori in giunta, mi sembra un po’ troppo. Credo che questa situazione prima o poi cambierà. Inoltre, se la Lega resta un partito dominato dal gruppo di potere politico di Raimondo Ursitti, amico di Casanova, di ritorno non se ne parla proprio.

Quindi salterebbe uno dei due assessori nominati?

Credo di sì, nei prossimi mesi.

E’ interessato alla proposta di Giovanni Toti?

No, perché non possiamo cambiare partito ogni tre mesi. Noi restiamo indipendenti nell’attesa che la segreteria nazionale decida cosa fare sulla Puglia. E’ assurdo che Foggia sia un approdo politico per persone che vengono da fuori.

A chi si riferisce?

Al coordinamento regionale con l’on. D’Eramo, che viene da l’Aquila e il sen. Marti da Lecce.

Nella segreteria provinciale e cittadina ci sono stati due cambi

Daniele Cusmai è un ragazzo in gamba ma troppo influenzato dalla linea di Ursitti, Vigiano non capisco in base a quale criterio sia stato preferito a Miranda nel cittadino: chi l’ha fatta la lista su Foggia? Chi ha ottenuto quasi il 13% per la Lega? Perché questo non viene considerato?

La segreteria ha precisato che non è stato rimosso ma avrà un ruolo a livello regionale

Sono prese in giro.

I comitati di quartiere segnarono la ripartenza per lei dopo le comunali nel 2014

Abbiamo intenzione di riprenderli, si chiameranno contenitori di quartiere, base di persone che conosce i problemi delle zona e può fare proposte, cominceremo con incontri nelle piazze di quartiere (Cep, Candelaro, Ordona sud, centro) ogni domenica.

Cosa metterebbe all’ordine del giorno in consiglio comunale come priorità?

Un piano comunale di emergenza case per chi vive nei container di via S. Severo e Borgo Mezzanone. Il gruppo consigliere chiederà una seduta monotematica sul tema.