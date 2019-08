Di Fonso, Fiore e Iadarola “Grazie Landella”

Di:

Comunicato stampa dei consiglieri comunali Massimiliano Di Fonso, Alfonso Fiore e Liliana Iadarola

“Ringraziamo il sindaco di Foggia, Franco Landella, per la sensibilità dimostrata nominando Cinzia Carella assessore alla Polizia Locale ed Amministrativa–Sicurezza. In questo modo è stata rispettata la volontà popolare espressa dai cittadini di Foggia alle elezioni comunali svolte in primavera. Anche se ci siamo autosospesi dal partito in cui siamo stati eletti per incomprensioni, questa nomina rientra nei tre assessorati che spettavano alla Lega. Siamo sicuri che la dott.ssa Cinzia Carella saprà svolgere al meglio il compito che le è stato affidato dal primo cittadino, al quale garantiamo collaborazione nell’affrontate tutte le questioni che di volta in volta saranno discusse all’interno del Consiglio comunale di Foggia”.