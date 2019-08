La figura di Maria in Don Tonino Bello (4)

Di:

Per chiarire e spiegare questo titolo, Don Tonino si riferisce a quando Maria fa ritorno a Nazareth dopo essere stata da Elisabetta. «Rimase con lei circa tre mesi. Poi tornò a casa sua». Il Vangelo, afferma don Tonino, «stavolta non dice se vi tornò “in fretta, come fu per il viaggio di andata. Ma c’è da supporlo».

Questo ritorno viene interpretato dal vescovo di Molfetta come uno scendere dalla montagna (a cui Maria si era come aggrappata) alla pianura (dalla quale era quasi come scappata), dove i problemi si affrontano “terra terra”. Maria ridiscende dalla Montagna, come farà Gesù, che, dopo la Trasfigurazione, da lui vissuto come un momento di grande apoteosi e di teofania consolatrice e ispiratrice, scenderà dal Tabor perché, nonostante quello che pensavano i suoi discepoli, era un altro il monte sul quale doveva manifestare la vera natura del Padre e la vera sua missione: il Golgota.

Maria torna a casa. Al suo villaggio. Tra la sua gente. Al suo luogo di appartenenza. Fa ritorno alle cose di prima ma con uno spirito nuovo. Con più serenità, con più grinta. Ora è più determinata. Ora il suo “si” è più consapevole. E’ pronta a tutto. Anche se non sa che cosa davvero l’aspetti. Certo sa che non sarà facile farsi accettare, specie che dopo tre mesi quel suo pancione è cresciuto senza che nessuno sapesse perchè. Maria torna più matura: è cresciuta come donna, come promessa sposa e come prossima madre. Come credente che ha detto un “si” bello ma anche impegnativo e scomodo, per lei e per gli altri.

Si, perché Maria si sente già Madre. Ecco la novità. E’ forse questo che le ha insegnato il tempo di tre mesi in cui è stata a servizio da Elisabetta. Due madri che si incontrano e il mondo cambia. Due grembi in fremito e la storia ricomincia daccapo, da una logica nuova di cui Maria è tessitrice e testimone. Il mondo, senza saperlo, sta per essere rovesciato e tutto è cominciato su di una montagna solitaria, dove lo sguardo di due donne ha dato spazio al sogno di Dio che comincia a prendere forma nei loro due grembi gravidi di futuro nuovo. Il mondo comincia dal volto delle madri che in seno portano il segreto della vita vera.

Il tempo con Elisabetta è stato come un periodo di apprendistato. Un tempo di gestazione. Una sorta di noviziato: «Vicino a Elisabetta aveva portato a compimento il noviziato di una gestazione di cui cominciava lentamente a dipanare il segreto». Tutti, prima di affrontare le grandi prove della vita, abbiamo bisogno di un periodo del genere. Anche Maria vi si è sottoposta. Lo stesso farà Gesù, che prima di affrontare la sua vita pubblica, vivrà il suo noviziato nel deserto per quaranta giorni, e prima di allora per trent’anni nascosto a Nazareth

Maria guarda il suo pancione e comincia a intravedere Dio nel segreto dei suoi progetti. Guarda la casa che Dio si è preparato nella carne della storia. Il suo grembo diventa luogo trinitario di una teofania che non conosce limiti. E comincia a capire che il mistero gli è scoppiato dentro. Come dirlo anche agli altri? Come farlo capire? Come confidare questo segreto tremendo e inaudito? Come dire che la vita è un mistero che ci scoppia tra le mani’

Ecco il primo problema di Maria: affrontare da sola l’incredulità degli altri portando in grembo un segreto a cui nessuno crede. «Come dirglielo a Giuseppe? E alle compagne, con cui aveva condiviso fino a poco tempo prima i suoi sogni di ragazza innamorata, come avrebbe spiegato il mistero che le era scoppiato nel grembo? Che avrebbero detto in paese?». E’ nella logica di Dio confidarci un suo segreto e lasciarci soli con esso. Maria è sola fuori, ma dentro – nel suo cuore – è in grande compagnia.

«Solo allora si accorse che il ventre le si era curvato come una vela. E capì per la prima volta che quella vela non si issava sul suo fragile scafo di donna, ma sulla grande nave del mondo per condurla verso spiagge lontane». Don Tonino qui vede la gestazione di Maria come l’inizio di una nuova navigazione. Il mondo era come una nave in cerca di una vela che la portasse lontano, spinta da un vento nuovo in grado di condurre gli uomini verso mete non ancora intraviste, ma certamente al di là di ogni possibile naufragio. O navigare o naufragare. Maria ha scelto la prima soluzione, anche se scomoda e impervia. Si è fatta nave sulla quale il mondo è salito a bordo per essere sospinto dal vento nuovo dello Spirito che dal suo grembo, a forma di vela, ha preso a soffiare.

Altro che il detto di Nietzsche secondo cui “Su di noi alita il vuoto”, e che il nostro è “un eterno precipitare, davanti, di dietro e da tutti i lati, verso un infinito nulla” (F. Nietzsche, La gaia scienza, 125). Il grembo di Maria, a forma di vela, ha impedito alla storia di naufragare in questo nulla di senso dove tutto è permesso. Maria oggi rappresenta l’alternativa al nichilismo dilagante che non ci sta portando da nessuna parte.

Maria si è guardata e ha sentito quel vento che le si agitava dentro. Per questo il suo pancione è il luogo trinitario dove Dio ricomincia a creare. A fare nuove tutte le cose (Ap 21,5). Il grembo gestante di Maria luogo di nuova creazione, dove la Parola fatta carne ridice le cose per un nuovo stupore.

Il primo frutto di questa novità è il cuore nuovo di Giuseppe. Anche lui è cambiato. Ora ha deciso di prendere Maria con sé. Ha trovato il coraggio e ha scelta da che pare stare. E’ stupendo e commovente allo stesso tempo il modo con cui Don Tonino descrive, dopo tre mesi di lontananza, l’incontro tra Giuseppe e Maria dopo il suo ritorno: «Non fece in tempo a rientrare in casa, che Giuseppe, senza chiederle neppure che rendesse più esaurienti le spiegazioni fornitegli dall’angelo, se la portò subito con sé. Ed era contento di starle vicino. Ne spiava i bisogni. Ne capiva le ansie. Ne interpretava le improvvise stanchezze. Ne assecondava i preparativi per un natale che ormai non doveva tardare»,

Maria oggi a noi si presenta come la donna che ha capito prima di tutti il vento del cambiamento e si è offerta come il luogo di gestazione di un futuro inedito e rivoluzionario. Tocca a noi essere gestanti per generare un futuro che comincia oggi a cambiare prima noi e poi anche gli altri.

A cura di Michele Illiceto