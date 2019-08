Manfredonia, commozione e affetto per la scomparsa di Patrizia Murgo

Di:

Manfredonia, 27 agosto 2019. Si svolgeranno venerdì 30 agosto 2019, alle ore 9, nella Chiesa Santa Maria del Carmine di Manfredonia, i funerali di Patrizia Murgo, 44enne di Manfredonia residente a Scandicci, deceduta prematuramente a causa di un incidente stradale in Thailandia.

Il sinistro mortale è avvenuto lo scorso 21 agosto a Lampang. Attesa al momento per il rientro del feretro in Italia.

Come riportato da “La Nazione di Scandicci“, la donna “era con il marito in vacanza. Il pullman di piccole dimensioni sul quale viaggiavano insieme a un’altra decina di turisti ha perso il controllo ed è finito fuori strada rovesciandosi. Per la donna non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorsi immediati. Ferito il compagno“. “Il pullman, partito da Sukhothai, era diretto a Lampang”.

FOTO INCIDENTE da Thairath.com.th

DA Thairath.com.th