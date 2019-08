A Manfredonia “La notte bianca dei bambini”

Di:

“L’associazione turistica Pro Loco di Manfredonia, organizza Giovedì 29 Agosto la Notte Bianca dei Bambini. Una serata completamente dedicata ai nostri piccoli figli, piena di sorrisi e animata da artisti di strada, trampolieri, giocolieri, truccatrici, modella-palloncini, clown, mangiafuoco, sbandieratori e tamburini con tanta musica, giochi e fantasia.

L’evento avrà il suo inizio presso Largo Diomede con l’apertura del Villaggio dei Sorrisi, una sorta di mini villaggio animato da mascotte, truccabimbi, musica e modella palloncini, alle ore 20,30 in Larghetto dei Celestini ci sarà l’esibizione di tamburini e artisti di strada che creeranno un grande cerchio magico all’interno del quale i bambini faranno festa. Gli artisti di strada proseguiranno la loro parata per Corso Manfredi con un esibizione itinerante che terrà tutti con il fiato sospeso. Alle ore 21,00 in Piazza del Popoloinizieranno le attività legate all’arte circense con animazione e un’esibizione degli sbandieratori, mentre alle ore 21,45 in Piazzetta Mercato ci sarà un grande cerchio di fuoco che terrà con il fiato sospese grandi e piccini che assisteranno all’esibizione di un’ audace mangiafuoco. Alle ore 22,15 per le vie del Corso si esibiranno artisti di strada a cura dell’associazione “I Fieramosca” di Barletta. Alle ore 23,15 in Piazza del Popolo, un rendez vous di tutti gli artisti coinvolti nella magica notte bianca per il Gran Spettacolo Finale.

Il programma prevede anche visite guidate, a partire dalle ore 17,00, alla scoperta del centro storico della Città con i suoi monumenti, le chiese, i Musei, i cortili e palazzi storici visitabili con le guide turistiche che porteranno in giro gli ospiti, desiderosi di conoscere le bellezze naturali e architettoniche di Manfredonia.

“Finalmente è arrivato il momento di festa più significativo della nostra città, la Festa Patronale ci porta serenità e spensieratezza. I soci della Pro Loco, per questa occasione, hanno ritenuto importante tenere accesso il sorriso dei nostri figli, ai quali abbiamo il dovere di garantire la speranza di un futuro migliore, – commenta Francesco Schiavone presidente della Pro Loco di Manfredonia – organizzando la Notte Bianca dei Bambini e animando il centro storico di Manfredonia. Nutriamo la speranza di regalare un sorriso ai nostri concittadini e ai turisti presenti. Ringrazio le aziende private che hanno contribuito fattivamente per coprire completamente i costi dell’evento”.

La Pro Loco sei anche TU!”

Francesco Schiavone

Presidente Pro Loco Manfredonia