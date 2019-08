Manfredonia, Serpente in città, tensione tra i cittadini, intervento Polizia Locale

Di:

Manfredonia, 27 agosto 2019

Un serpente di circa 80 cm è stato rilevato, messo in sicurezza e portato via dagli agenti della Polizia Locale di Manfredonia nel pomeriggio in via Torre dell’Abate.

I primi ad intervenire sono stati gli agenti in servizio della Polizia Locale, poi Vigili del Fuoco e in seguito il veterinario che lo ha preso e messo in sicurezza-

Un momento di panico tra i residenti che dopo si sono tranquillizzati ed hanno ringraziato gli agenti prontamente intervenuti.