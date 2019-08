Di:

Sarà una giornata che ricorderanno a lungo i piromani che questa sera hanno dato fuoco a materiale di risulta e tubicini agricoli in località “Caccialepre”, alla periferia di Carapelle.

Il sindaco Umberto Di Michele ha ricevuto la segnalazione del rogo ed ha immediatamente allertato Vigili del fuoco e Carabinieri.

Le indagini sono in corso. “Avevamo annunciato un continuo monitoraggio della zona – ha detto Di Michele – e lo stiamo facendo. Ovviamente lasciamo che l’Arma effettui le prime indagini, al termine delle quali non esiteremo a denunciare i colpevoli. Auspichiamo che a chi inquina con il rogo di sostanze cancerogene come la plastica vengano inflitte pene severe”.

Intanto questo pomeriggio ad Orta Nova si sono riuniti i sindaci dei Comuni dei Cinque Reali Siti, che hanno deciso di chiedere a breve termine un incontro al prefetto di Foggia, per affrontare in maniera congiunta il problema dell’accensione dei residui delle lavorazioni agricole.