Salvini su trattative M5S – PD “Scappano dalle elezioni”

(ansa) A poche ore dalle nuove consultazioni da Mattarella si blocca la trattativa tra Pd e M5s per formare un governo. Il vertice in programma alle 11 è saltato. Alle 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti. “Torni il dialogo, non c’è tempo da perdere. Il Paese aspetta risposte serie, non ci interessa discutere di posti e poltrone”, è l’appello del capogruppo Dem alla Camera Graziano Delrio uscendo dalla riunione con i big del partito. “Non c’è alcun veto” su Conte, ha ribadito Delrio. Poi, alla domanda se Conte debba trattare al posto di Di Maio, Delrio ha risposto: “Qualcuno prenda in mano la situazione. Basta con le ambizioni personali”.

“L’accordo di Governo – affermano i Dem – rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il Vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum”. “Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S. Prima per noi vengono i temi”, precisa M5S. (ansa)

SALVINI. “Dico a Pd e M5S che da giorni si stanno trascinando nella contrattazione di ministeri e poltrone: fate in fretta, state perdendo giorni su giorni e non trovano accordo su ministeri, non su progetti, ma sulle poltrone. Sembra di tornare ai tempi della Prima Repubblica, ai tempi di De Mita e Fanfani”. Così su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Conte – commenta Salvini – è la riedizione del Governo Monti, preparava la manovra su suggerimento dei suoi amici Merkel e Macron”. (ANSA)