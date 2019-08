Scuola Puglia. Caccia a 6mila supplenti per evitare false partenze

Di:

Il caso più curioso riguarda gli inse­gnanti di matematica e scienze, in­sieme con i colleghi di educazione fisica e tecnica delle scuole medie. A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico ci sono i posti, ma manca­no i candidati: succede così che 250 cattedre saranno coperte da settem­bre da supplenti precari, invece che da insegnanti assunti e stabilizzati. Tutta colpa delle graduatorie esaurite e dei concorsi che tardano ad ar­rivare. E che con la crisi di governo slittano ancora. I prof di matematica, tecnologia ed educazione motoria sono in otti­ma compagnia. Entro sabato prossi­mo l’Ufficio scolastico regionale (Usr) dovrà nominare più di 4 mila docenti di sostegno attraverso le as­segnazioni provvisorie annuali, ai quali si aggiungeranno almeno altri mille su posto comune. Nel com­plesso i sindacati stimano per l’an­no scolastico che sta per comincia­re una carica di 6 mila docenti pre­cari ingaggiati fino alla prossima estate. L’ultimo miglio della corsa contro il tempo nella sede dell’Uffi­cio scolastico in via Castromediano è cominciato e chiama a raccolta i provveditori delle cinque sedi pro­vinciali. La data stabilita dal calen­dario regionale per l’inizio delle le­zioni è il 18 settembre, ma la mag­gior parte delle scuole anticiperà il suono della prima campanella.

Alla Puglia sono state accordate 1.800 immis­sioni in ruolo, secondo i dati di mas­sima resi disponibili dall’Usr. Per 250 posti, però, non c’è stato nulla da fare, perché mancavano i candi­dati nelle stesse graduatorie in atte­sa di nuovi concorsi, per carenza di laureati o per difficoltà nel conse­guimento dell’abilitazione. È stato il caso delle classi indicate dai sim­boli A028, A049, A060, che racchiu­dono i docenti di matematica e scienze, scienze motorie e sportive e di tecnologia abilitati a insegnare nelle scuole medie. Un autentico pa­radosso, secondo i sindacati, che co­stringerà gli alunni e le famiglie a dovere sacrificare ancora una volta la continuità didattica attraverso il ricorso ai supplenti a tempo.

Fonte retegargano.it