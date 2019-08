Serie A: Inter-Lecce 4-0

Di:

(ANSA) – MILANO, 26 AGO – L’Inter ha battuto il Lecce (2-0) nel posticipo della prima giornata di serie A, giocato a Milano.

I nerazzurri guidati per la prima volta da Antonio Conte in campionato, davanti a 65mila spettatori, sono andati in vantaggio con Brozovic al 21′ e solo tre minuti dopo Sensi ha raddoppiato con una bella azione personale. Nella ripresa, al 15′, l’acclamatissimo Lukaku ha siglato il 3-0, riprendendo una respinta del portiere pugliese su tiro dal limite di Lautaro Martinez. Il Lecce è rimasto in dieci alla mezz’ora per l’espulsione di Farias: rosso diretto per fallo su Barella.

Entrambi erano entrati da pochissimo. Al 39′ la rete del poker, su tiro da lontano di Candeva.