Stai preparando la salsa? Domanda di rito a sud alla fine di agosto

Di:

“Chi mi aiuta a sbattere l’uovo?” chiese la piccola Adriana girando lo sguardo intorno a sé, desolata. I suoi fratellini e la sorella più grande erano desolati quanto lei.

La mamma, la signora Maria, era seduta per terra, circondata da bottiglie e da spaghi e non aveva tempo di pensare alla colazione dei bambini.

Ma non era una cattiva madre, no. Era solo una mamma indaffarata, sorpresa dal risveglio della piccola tribù mentre lei pensava di avere il tempo di ultimare il lavoro iniziato da una settimana e quelle erano le ultime bottiglie da tappare bene bene per poi metterle a bollire nel pentolone o, per essere più precisi, nel fusto di benzina, rimediato da una officina meccanica e riadattato a contenitore e bollitore di bottiglie piene di salsa di pomodoro.

Nei centri del sud

La signora Maria abitava in un appartamento dove era difficile inserire questa specie di arma da guerra e allora si trasferiva sulla strada, di fronte alla porta della sua cantinetta, per trovare una certa legittimazione al lavoro esercitato all’esterno, cosa inusuale per una casalinga degli anni ’70.

Sotto il fustone, ovviamente, era posta legna da ardere di ottima stagionatura.

La produzione di salsa di pomodoro e di pelati fatti in casa cadeva una volta all’anno. Si potrebbe paragonare per importanza e coinvolgimento familiare alla Pasqua e al santo Natale.

Se ne anticipava mentalmente la preparazione già durante il mese di agosto, quando ancora piccoli centri del Sud erano intasati dalle famiglie di emigrati naturalizzati del nord ma ancora nostalgici di ritrovare le proprie strade e i propri familiari rimasti.

Agosto trascorreva con una certa angoscia anticipata in ogni conversazione. “Ti stai preparando per la salsa?” era la domanda di rito di un mese intero.

Tutti reclutati

Poi arrivava il momento. Erano reclutati tutti, piccoli e grandi. I mariti, considerati degli inetti in questo lavoro squisitamente femminile, venivano chiamati in causa per i compiti in cui ci voleva la forza fisica o quando alle stadere, poi sostituite da normali bilance, bisognava pesare cesti che una donna non avrebbe potuto gestire. Ma era la padrona di casa la sacerdotessa che dettava tempi e ritmi per il rituale della salsa.

Lei si intendeva di quali pomodori scartare e quali tenere. Lei provvedeva alla pulitura preliminare con acqua o un panno di cotone, alla distribuzione della quantità giornaliera da produrre.

Anche i piccoli aiutavano. Contenti di sentirsi per una volta importanti in quelle famiglie dove la matriarca solitamente diceva “Lascia fare a me, che tu non sai fare niente!”.

Il bisogno di braccia, in un lavoro che aveva fasi di coordinamento calcolato al minuto, creava un lavoro di squadra, perfettamente funzionante. Ognuno con il suo ruolo.

Chiacchiere di vicinato

Le vicine di casa, nelle case aperte a piano terra di un tempo, si prestavano ad aiutare, nella serenità che sarebbero state a loro volta aiutate.

E in quei giorni e in quelle ore si venivano a sapere i fatti di tutti …

“Hai sentito di …”

“E quella che va facendo con il muso pittato?”

Il piccolo paese non aveva più segreti.

Si stabilivano alleanze che consolidavano le amicizie. Poi si doveva far assaggiare alle amiche il risultato del lavoro comune.

E la donna, in una società di stampo assolutamente patriarcale, che poteva uscire solo per andare a messa o a far visita a parenti e amiche, diventava per una settimana una vera regina.

Dava ordini e nessuno aveva l’ardire di disubbidire.

Era la constatazione pratica che il suo lavoro in casa contribuiva al benessere e al risparmio. Che poteva vantare un saper essere uguale al marito che portava i soldi a casa.

Una produzione per un anno

E ora? Ora ci sono residui, o forse macerie, di tutto ciò che esisteva prima che la velocità forgiasse le nostre vite, nei paesi e nelle città.

Gli attrezzi da lavoro sono diventati man mano sempre più tecnologici e sofisticati, e dove occorrevano tante persone ora ne bastavano poche. O addirittura una sola. Il rituale, più che un risparmio di spesa per evitare l’acquisto delle confezioni preparate dalle grandi industrie, ubbidisce al bisogno di una alimentazione sana.

Dopo una fase in cui tutti o quasi hanno sperimentato i prodotti industriali.

E il mondo femminile è diviso fra chi si ostina ancora, in solitudine, negli appartamenti che hanno sostituito le case a piano terra con la porta sempre aperta, a fare da sola la produzione giusta per un anno, spesso anche per i figli impegnati in una vita che nemmeno conosce l’esistenza di queste pratiche, e chi invece si rifiuta di ripetere, sia pure con maggiori agevolazioni, il lavoro delle madri e delle nonne. Il poco tempo lasciato libero alle donne, ora impegnate fuori casa come i loro mariti e con figli il cui pomeriggio non conosce più i salutari tempi della noia, stretti come sono fra orari e impegni scolastici ed extrascolastici, viene giustamente riservato ad altro.

Ma qualche sacca di resistenza esiste ancora.

Non ci sono limiti di età.Da quando internet ha consentito prima alle rubriche di cucina, poi alle signore che amano cucinare, di esibire le proprie delicatessen, non è raro trovare una mamma giovane, che lavora pure, esibire, tra un piatto creativo e l’altro, l’orgoglio della salsa fatta in casa.

Il villaggio globale avrà anche sostituito quello naturale e soprattutto locale, avrà anche snaturato i rapporti umani, ma ha fatto arrivare alla rete planetaria del web la bravura delle donne.