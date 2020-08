Apricena, nuova area di servizio. Benito emozionato “Da zero, ho dato lavoro a tante persone”

Apricena, 27 agosto 2020. Inaugurato ieri ad Apricena, sulla strada provinciale 38 che collega il centro con la superstrada del Gargano, una nuova area di servizio. L’impianto, dotato di varie postazioni per il rifornimento, ha annesso anche una struttura destinata a bar e ristorante. Partecipi all’evento di apertura la famiglia Romagnolo, titolare della stazione di carburante, il Sindaco di Apricena Antonio Potenza e l’imprenditore e assessore Paolo Dell’Erba, candidato consigliere regionale nella lista di Raffaele Fitto “La Puglia domani”.

“Non pensavo di arrivare a questo punto, dando lavoro a tante persone” ha commentato il titolare Benito Romagnolo, che umilmente è partito da zero, raccontando che, quando aveva 8-10 anni, pascolava il bestiame in una masseria in prossimità della stazione di servizio. Insieme a sua moglie Olga e i suoi figli e nipoti, oggi gestisce un’attività nel settore dei supermercati, avviata oltre sessant’anni fa.

“È un grande esempio di come si può fare impresa seria e sana nel nostro territorio – ha espresso soddisfatto il Sindaco Potenza – Oggi festeggiamo un’ennesima attività produttiva che porterà tanto lavoro e sviluppo locale: un connubio importante tra imprenditori e la bella politica”. Potenza ha sottolineato l’importanza di investire in attività imprenditoriali ad Apricena “Da oggi inizia una nuova epoca per un’altra zona di questa città, che darà sviluppo, ricchezza e lavoro. Ringrazieremo per sempre Benito Romagnolo e la sua famiglia, augurandoci che sia un esempio per tanta altra gente che vuole venire a investire nel nostro territorio”.

Per l’assessore Dell’Erba, il nuovo distributore rientra nel più ampio progetto di sviluppo di questa terra. “Sono orgoglioso di questo investimento – ha commentato Dell’Erba – realizzato grazie alla caparbietà di un imprenditore e di un’amministrazione che ha sempre parlato con i fatti. La nostra politica è sempre stata quella del fare”. Dell’Erba ha aggiunto inoltre le sue idee per incrementare l’economia locale: “Il modello di azione che abbiamo portato nell’amministrazione di Apricena è lo stesso che vorrei portare una volta eletto al consiglio regionale. Prima di essere un politico, sono un imprenditore, e pertanto ho la vocazione di far crescere le aziende di questo territorio”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Video e montaggio a cura di Vittorio Agricola