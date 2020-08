Azzarone esulta “In centinaia per chiedere le dimissioni del sindaco neoleghista”

Bari, 27 agosto 2020. “A centinaia hanno partecipato alla pacifica e gioiosa manifestazione per affermare la nostra dignità di cittadini nei confronti di chi ritiene di “detenere” i Foggiani”. Lo scrive su facebook il segretario del Pd Lia Azzarone commentando la manifestazione svoltasi in mattinata “Sleghiamo Foggia”.

“Ragazze e ragazzi, decine di soggetti politici e civici, persone di estrazione e pensiero diversi. Tutti accomunati dall’urgenza di manifestare contro l’idea che il sindaco neo leghista possa “consegnare” noi e la nostra città al capo della Lega. Ci ha provato ad intimidirci abusando del suo potere, a fermarci utilizzando le norme anti Covid-19 che lui ha violato nella volgare manifestazione di domenica in Consiglio comunale. Non ci è riuscito, perché in centinaia hanno risposto al nostro appello a slegarsi, hanno gridato di non essere in vendita, hanno chiesto a gran voce le sue dimissioni. La città, il Comune, l’aula del Consiglio comunale sono dei foggiani, non di Landella”.