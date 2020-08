Campo: “A Mattinata per discutere di turismo e infrastrutture per il Gargano”

Manfredonia, 27 agosto 2020. “Il viaggio in Capitanata ha fatto tappa a Mattinata, dove ho incontrato alcuni cari amici. Insieme abbiamo discusso di turismo e infrastrutture, di promozione e valorizzazione del Gargano, della bellezza e delle emozioni che la Montagna del Sole ci regala. Le riflessioni hanno generato idee che diventeranno azione dopo la vittoria elettorale e continuando sulla buona strada”. Lo riporta il Consigliere regionale in Puglia 2015-2020 e Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Paolo Campo.