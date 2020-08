Bari, 27 agosto 2020. “Gestione Covid: siamo al picco delle contraddizioni! Da una parte abbiamo una task force riunita con i direttori delle Asl e consiglieri-candidati, da ieri a titolo gratuito, come se ci fosse uno stato di emergenza permanente e dall’altra, nessuno scrupolo a convocare, fra meno di due settimane a Bari un mega concorso per infermieri: sono attesi alla Fiera del Levante circa 18mila aspiranti da tutta Italia”. Lo dice in una nota il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto.

““Ma la logica delle contraddizioni è un lungo elenco di cose fatte e poi contraddette. Siamo di fronte a migranti che arrivano e ai quali (si dice) i tamponi vengono fatti in poche ore, mentre ci sono pugliesi di ritorno dalle vacanze da Croazia, Spagna e Malta che praticamente vengono messi in quarantena in attesa di tampone avendo intanto due ordinanze in contrasto, una nazionale ed una regionale. Chi fino a pochi giorni fa, Emiliano, ha aperto tutto invitando tutti a venire in Puglia perché regione Covid-free, oggi preannuncia scenari catastrofici nel giro, guarda caso, di qualche settimana e coglie l’occasione per annunciare centinaia di assunzioni straordinarie. “I pugliesi non possono essere in balia di questo caos creato da chi è candidato e quindi gioca con la paura delle persone. Il Governo intervenga”.