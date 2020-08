Covid, giovani al Sud in terapia intensiva? Ricercatori: “Tutto falso”

“Moltitudini di giovani in terapia intensiva a causa del Covid? Non è vero, nego questa notizia. Io e i miei colleghi ci siamo fatti un giro negli ospedali del Sud e il fatto non risponde a verità”. Pasquale Bacco, ricercatore presso Meleam, medico che ha svolto analisi su migliaia di italiani per testare quanti di essi erano già entrati in contatto con il virus, nonché medico legale, smentisce le notizie apparse nell’ultimo mese sui media. Ovvero, i ricoveri di giovani nei reparti di terapia intensiva causa Covid, che hanno fatto il giro della penisola: Padova, Napoli, Foggia, Roma. Già lo Spallanzani aveva negato la presenza della misteriosa “ventenne romana” in terapia intensiva, ribadendo che tutti i pazienti provenienti dai cluster di Porto Rotondo erano ricoverati in regime ordinario in buone condizioni e non necessitavano di alcun supporto respiratorio.

Fonte:affaritaliani