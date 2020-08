Vieste, 27 agosto 2020. “Come evidenziato nel bollettino regionale abbiamo 1 caso di covid 19. La persona risultata positiva si trova in ospedale. Ricostruita la catena dei contatti, gli stretti congiunti sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa di essere sottoposti a tampone nelle prossime ore. Rinnovo l’invito a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le regole del distanziamento sociale”.

Lo riporta il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.