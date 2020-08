Foggia Calcio 1920, la corporate approva l’aumento di capitale del club rossonero

Una piccola schiarita per quanto riguarda le vicende societarie del Foggia. È terminata poco fa l’assemblea dei soci della Corporate, la società che controlla l’80% delle quote del Foggia. A Cagliari, nello studio del notaio Gianluca Pisu, Roberto Felleca e Maria Assunta Pintus (quest’ultima assente ma rappresentata dal suo legale) hanno deliberato l’adesione all’aumento di capitale del club rossonero, che sarà portato nell’immediato ad 800 mila euro (640 saranno versati dalla Corporate, 160 dal socio di minoranza Pelusi). Pintus, per ora, non ha invece approvato il piano finanziario. Tuttavia l’accordo sui versamenti per l’aumento del capitale mette il Foggia nelle condizioni di poter programmare la nuova stagione, che si auspica sia in serie C. Domani assemblea del Calcio Foggia 1920, che servirà a ratificare l’aumento anche da parte del socio Pelusi ma che a questo punto dovrebbe rappresentare una formalità. Dalle parole bisognerà ora passare ai fatti: per versare le quote di pertinenza i soci hanno 30 giorni di tempo. Tuttavia Felleca ha già fatto sapere che provvederà domani a versare la quota a lui spettante.