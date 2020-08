Foggia. Il Consiglio provinciale si riunisce in videoconferenza

Foggia, 27 agosto 2020. In videoconferenza si riunisce in seduta ordinaria il 31 agosto alle ore 11.00, in prima e per la stessa ora del giorno 1 settembre in seconda, il Consiglio Provinciale convocato dal Presidente, Nicola Gatta per trattare il seguente Odg:

1- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

2- APPROVAZIONE RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DUP 2019-2021 AL 31/12/2019.

3- ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DELLA SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

4- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), D.LGS 267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 36.484,33 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE. AI SENSI DELL’ART. 73 COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18, LA SEDUTA SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ DI VIDEOCONFERENZA