Il Comune di Manfredonia aderisce a Smart Graduation Day

Il Comune di Manfredonia ha aderito all’iniziativa Smart Graduation Day che, promossa da Regione Puglia, Arti (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione) e Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia), istituisce un premio per tutti gli studenti e studentesse residenti nei Comuni Pugliesi che si sono laureati presso le Università, Conservatori o le Accademie pugliesi o di altre regioni in modalità telematica durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Entro il 4 settembre invitiamo, dunque, i laureati di Manfredonia che hanno conseguito il titolo di studio per via telematica durante la quarantena ad aderire all’iniziativa che si svolgerà il 12 settembre.

Per partecipare i laureati e le laureate dovranno compilare un form on line con tutti i dati utili alla partecipazione.

Ecco il link al form da compilare.