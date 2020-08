In auto con moglie, figli e quasi 1 Kg di marijuana: arrestato sanseverese

(chietitoday) Nascondeva la droga sotto il sedile su cui viaggiavano i due figli piccoli. Ma l’uomo, un 29enne originario di San Severo (Foggia), è stato fermato a Vacri dai carabinieri della compagnia di Chieti, diretti dal maggiore Massimo Capobianco, ed è finito in manette. L’episodio risale alla scorsa notte, quando intorno alle 2.30 i militari hanno notato l’Audi A6 con a bordo marito, moglie e i due bambini e hanno deciso di fermare l’auto per un normale controllo. Nel corso della perquisizione, sotto il sedile posteriore, su cui sedevano i due minorenni, sono state trovate tre buste di plastica, contenenti marijuana per un totale di 700 grammi. L’uomo è stato arrestato ed è stato portato nel carcere di Vasto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Fonte: chietitoday