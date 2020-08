Manfredonia, la storia “Dopo anni, mio papà ‘Barbanera’ ha rivisto Luna Marinara”

Riceviamo e pubblichiamo

“Gentile redazione di StatoQuotidiano, in questi giorni di vacanza ho avuto modo di portare mio padre a fare un giro dove è stato per lui luogo di lavoro, aggregazione e luogo di un pezzo di vita speso per il mare, il Molo Di Levante. Un luogo che ha dato vita ai tanti pescatori che si sono succeduti nel tempo. Ognuno nel suo carattere ha saputo caratterizzare un prospetto di approccio e di consapevolezza, per il tipo di lavoro da svolgere. Spesso la marineria di Manfredonia è oggetto dei tanti personaggi che vi hanno transitato e che ancora oggi chi è del mestiere ne fa uso dell’esperienza profusa nel tempo.

Oggi dopo tanti anni mio padre Capursi Costantino detto “BARBANERA” per il suo modo di fare e per il suo modo di affrontare il mare con un peschereccio, torna a calcare il molo e lo fa davanti alla sua storia “Luna Marinara”, una barca che lo ha visto lavorare per anni. Nonostante l’emozione e lo stimolo della visione storica, ecco che spunta il ragazzo che ha raccolto negli anni l’esperienza di mio padre: Luciano Castriotta nonché proprietario della barca.

L’incontro è stato propiziatorio poiché ho esordito chiedendo di poter fare una foto 📷 davanti alla barca, e mentre Luciano nella sua estraneità e nella sua incredulità, a tal punto di rispondere: certo può farla. Poi guardando da lontano ha capito che era una cosa viziata da un motivo di riconciliazione tra i due che non si vedevano da anni. Ed è stato subito un succedersi di ricordi e di contesti e dei tanti attestati di stima che Luciano Castriotta, ora non più ragazzino ha apostrafato nei confronti di mio padre.

Inoltre lungo il percorso del Molo di Levante è stato un susseguirsi di affetto e di stima per mio padre, in quanto gli addetti ai lavori hanno ricordato volentieri il periodo trascorso nel tempo, ma soprattutto nella loro azione lavorativa sulle reti da pesca, si consigliava anche uno scambio di competenza e di ricordi che ancora oggi mio padre dopo tanti anni porta con sé.

Questa storia ho voluto raccontarla e condividerla con tutte le persone che hanno raggiunto un’età e che con i vari acciacchi cercano di guardare con prospettiva la loro condizione di vita.

Noi figli facciamo il possibile affinché si possa alleviare nel tempo un contesto che porta a delle situazioni di gestione comoda per loro, e sostenibile per la vita di tutti noi.

Ringrazio Luciano Castriotta per la sua disponibilità e sensibilità mostrata ancora oggi nonostante il tempo passato e lo Ringrazio anche per la sua tenacia a tenere in vita la “Luna Marinara ” una barca storica che da anni decora assieme ad altre barce, il Molo di Levante”.

A cura di Salvatore Capursi