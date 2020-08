Ancora stabilità e bel tempo su Puglia e Molise

Bari, 27 agosto 2020. METEO. GIOVEDÌ: l’anticiclone rinnova condizioni di stabilità e bel tempo al Sud Italia, determinando una giornata pienamente estiva e improntata a cieli sereni o poco nuvolosi su Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in ulteriore lieve rialzo nei valori diurni; massime fino ai 34-35°C su Collina materana, Tavoliere delle Puglie e Pianura salentina e nell’intorno dei 29-31°C lungo la fascia costiera adriatica. Venti deboli o moderati di Maestrale e Tramontana, in graduale attenuazione. Mari: ancora a tratti mosso il Canale d’Otranto, poco mossi lo Ionio e il basso Adriatico.

VENERDI’: persistenza dell’anticiclone con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata su Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; mari poco mossi ovunque.