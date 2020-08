Regione Puglia,911 mila euro al progetto di Form Design srl

Bari, 27 agosto 2020. La Giunta regionale e il Dipartimento sviluppo economico hanno ratificato il progetto definitivo ideato da Form Design srl. Investimento complessivo di euro 1.832.906,04, agevolazione provvisoria nella misura di 991.727,04 euro con occupazione non inferiore a tre persone.

Il programma industriale,da realizzare in un’area dello stabilimento che si trova nella zona artigianale di Gravina,consiste nell’ampliamento dell’unità produttiva, ricerca sperimentale, innovazione e acquisizione di servizi per partecipare alle Fiere di settore. La società si impegna a creare interventi in grado di proiettarla in un sistema di fabbrica intelligente. In tale contesto si configura come una realtà imprenditoriale che opera in quattro direttrici inerenti la trasformazione digitale : automazione,connettività,dati digitali,accesso ai clienti digitali.

Quindi la “ creazione di nuovi prodotti smart nati all’interno dell’approccio manifatturiero tipico del mobile imbottito e organizzati grazie all’ausilio di piattaforme informatiche innovative fino all’individuazione e sperimentazione di nuove tecnologie per attuare strategie orientate al marketing esperienziale”. Mutamento che inciderà sulla filiera dell’impresa contribuendo a rafforzare e espandersi nel mercato italiano e estero.

L’azienda prevede di lanciare il nuovo brand denominato “Cubo Rosso” : cubo quale simbolo di design,precisione e versatilità mentre rosso rappresenta il colore della passione e eleganza italiana. Contemplati finanziamenti per la formazione del personale che permetterà di aumentare il livello di qualità dei prototipi e apportare ricercatezza ai nuovi salotti e mobili imbottiti. Pugliasviluppo spa, struttura della Regione Puglia che esamina le richieste di sovvenzione finanziaria, ritiene che l’iniziativa “ presenta un buon livello di innovatività.L’introduzione di tre unità altamente qualificate(disegnatore,ingegnere meccanico e informatico) qualifica l’occupazione. Lo sviluppo di una poltrona smart come dispositivo medico è di netto miglioramento rispetto allo stato dell’arte del proponente. In generale la proposta è da considerarsi sufficiente. Esiste la concreta possibilità che si sviluppi e migliori l’efficienza nel breve e medio periodo di prodotti servizi e processi tecnologicamente avanzati”. Progetto coerente con l’impostazione regionale Smart Puglia 2020,ovvero sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politiche pubbliche più intelligenti.

Il comparto del mobile imbottito,secondo Federmobili, sul piano nazionale e internazionale si attesta su un più 4,9%. I principali Paesi esportatori sono Cina, Germania, Italia, Polonia, Vietnam, gli importatori più importanti USA,Regno Unito,Francia,Canada. Le prospettive risultano dunque oltremodo positive per Form Design stante la digitalizzazione e Iot (internet of Things) che rispondono in tempo reale ai bisogni dei clienti.

Prevista inoltre una continua crescita dell’industria 4.0 italiana tenendo conto dei programmi fissati dal Ministero dello sviluppo economico che puntano a “muovere fino a 10 miliardi di euro in più per investimenti(da 80 a 90 mld) entro il 2020”. La compagine gravinese si propone di intraprendere un percorso strategico “ con l’ambizione di divenire partner di riferimento per importanti aziende del territorio nella gestione delle mansioni afferenti il mercato del mobile e per mantenere rapporti duraturi e quindi consolidare la propria posizione nei mercati in cui è già presente come USA,Russia,Africa,Europa”.

Form Design srl ha sede legale e amministrativa in Gravina,capitale sociale euro 12.000,00 suddiviso al 33,33% ciascuno fra Salvatore Buonamassa,Giovanni Calia,Donatangelo Gallo.

Il fatturato,anno 2017,ammonta a euro 10.438.487,00,totale a bilancio 4.801.538,00,le maestranze in numero di 75,20. Nell’esercizio a regime del 2023 la società indica un fatturato di 15.499.382,00 euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente la domanda di aiuto economico inviata alla Regione : 10.438.487,00 euro.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 27 agosto 2020.