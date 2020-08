Senatrice Ronzulli “Se vince Fitto, Giandiego avrà ruolo importantissimo in Regione”

Manfredonia, 27 agosto 2020. Con la vittoria del centrodestra alle prossime regionali, il candidato di Forza Italia, Giandiego Gatta, consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale pugliese in carica, rivestirà un “ruolo molto importante, di Governo“. A dirlo la senatrice Licia Ronzulli, presente ieri a Manfredonia, presso il locale circolo di Forza Italia in Corso Manfredi, per l’apertura della campagna elettorale dell’avvocato sipontino.

Presenti anche l’On. Mauro D’Attis, il Sen. Dario Damiani e il Coordinatore Provinciale FI Raffaele Di Mauro.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 27 agosto 2020.

