Si accendono oggi le luminarie in onore di Maria Santissima di Siponto

Manfredonia, 27 agosto 2020. La 184^ Edizione della Festa Patronale di Manfredonia sarà davvero sobria, vivremo un momento di fede e preghiera in sana riflessione con noi stessi.

La Pro Loco di Manfredonia, in virtù di un protocollo d’intesa firmato con la chiesa San Lorenzo Maiorano in Cattedrale e Padre Pio Tv , garantirà la visione in diretta delle seguenti celebrazioni liturgiche:

Sabato 29 Agosto ore 18,30: Celebrazione Primi Vespri – Tele Radio Padre Pio (Canale regionale 71)

Domenica 30 Agosto ore 11,30: Solenne Concelebrazione Eucaristica Pontificale su Padre Pio Tv (Canale Nazionale 145)

Lunedi 31 Agosto ore 18,00: Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Padre Franco Moscone su Padre Pio Tv (Canale Nazionale 145)