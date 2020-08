Sindaco Zapponeta chiarisce “CCR, sequestro solo di una parte del sito”

Zapponeta, 27 agosto 2020. “Come al solito, c’è chi sulla questione CCR ha l’abitudine di trasmettere confusione e terrore tra i cittadini. NON C’È STATO NESSUN SEQUESTRO DEL CCR, per il quale i lavori finiranno già nel prossimo mese, ma di una parte del SITO TEMPORANEO adibito ad isola ecologica. Ovviamente stiamo parlando di uno spazio, messo su, in via temporanea, per i lavori in corso”. Lo dice in una nota il sindaco di Zapponeta, Enzo D’Aloisio.

“Quello che è successo nella giornata di ieri, a seguito di esposti da parte dei soliti e

noti personaggi, riguarda il sequestro di pezzi di materiale ingombrante, ma il sito resta comunque accessibile per il conferimento di carta, plastica e vetro. Ovviamente ci saranno delle difficoltà nell’organizzare al meglio il servizio, soprattutto per le attività commerciali.