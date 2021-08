San Giovanni Rotondo (Foggia), 27/08/2021 – (primonumero) Quando è entrato in ospedale, la notte tra il 12 e il 13 ottobre 2020, camminava sulle sue gambe. Era autonomo, autosufficiente. Era uno di quei pazienti statisticamente destinati a sopravvivere. E invece Nicola, termolese di 67 anni, è morto nove mesi dopo, al termine di un calvario fra ospedali diversi, medici diversi. Il covid non c’entra, o forse sì. C’entra perché ha avuto la sfortuna di ammalarsi nel momento peggiore dell’assistenza sanitaria, quando i reparti erano sotto l’assedio del virus e tutte le energie erano concentrate per curare i malati con la polmonite da Sars Cov 2.

“A Termoli non sono potuti intervenire per una nuova sostituzione della valvola e lo hanno spedito a San Giovanni Rotondo. Ci avevano promesso un intervento all’avanguardia, con una sonda catetere, perché papà non avrebbe potuto reggere un nuovo intervento di chirurgia tradizionale. Stava male”.

Per ben due volte, nelle tre settimane in cui è rimasto nell’ospedale pugliese, i medici di San Giovanni Rotondo hanno programmato l’intervento, dopo aver sottoposto il paziente al rituale del tampone (sempre negativo) e alla preparazione. E per ben due volte l’intervento è stato disdetto all’ultimo momento, senza spiegazioni alla famiglia. “Ci ha chiamati lui la sera prima delle dimissioni, delle quali noi non sapevamo nulla. Ci ha detto domani torno a casa. Ma come? Non devi operarti? Non più, ha risposto”.

La famiglia ha chiesto spiegazioni, disperata. Ma l’unica risposta arrivata, “sempre al telefono perché andare in ospedale era impossibile per le norme anti-contagio, ed era impossibile guardare in faccia un medico e poterci parlare di persona”, è stata questa: “Noi operiamo in un modo, a Campobasso hanno operato in un altro. Ora non ci possiamo mettere una pezza”. Nicola è stato dimesso, e tanti saluti. E’ tornato a casa, ha continuato a peggiorare. “Nessuno ci ha aiutato. I medici non si sono voluti assumere la responsabilità. E mio padre il 25 luglio ci ha lasciato”. (primonumero)