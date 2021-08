Covid Puglia, Chironna: “Variante Delta al 100% e contagia anche i vaccinati”

Foggia, 27/08/2021 – (corrieremezzogiorno) La riapertura, ormai alle porte, delle scuole pugliesi con l’addio alla dad e lezioni in presenza, viaggia parallela all’accelerazione della campagna vaccinale dei più giovani, ma anche all’aumento dei casi Covid e dei ricoveri, favoriti dalla circolazione del virus con la variante Delta che ormai in Puglia rappresenta praticamente il 100% delle nuove infezioni. Restano da sciogliere i nodi relativi agli irriducibili no vax, ai controlli e ai trasporti.

Chironna non si meraviglia della ripresa dei contagi «che – dice -non si sta traducendo in un forte impatto sul sistema ospedaliero grazie alla vaccinazione. Ma un rumore di fondo c’è e va ascoltato per tempo. La variante Delta ormai circola al 100% anche nella nostra regione. Il 24 agosto scorso – spiega – abbiamo fatto un’altra survay e adesso stiano analizzando i sequenziamenti dei campioni positivi raccolti per la individuazione delle varianti.

Dall’80% del mese scorso siamo passati alla prevalenza totale di questa variante, almeno tre volte più contagiosa di quella Alfa». Il problema, secondo la scienziata, è che «si è abbassata l’attenzione sulle misure di prevenzione. La variante delta – spiega Chironna – ha la caratteristica di poter contagiare anche i vaccinati, spesso asintomatici. Questo significa che dobbiamo vaccinarci tutti perché il vaccino ci protegge dalla malattia grave, ma anche che c’è ancora bisogno di regole antiCovid. È un momento cruciale». Di qui l’appello «a vaccinarsi – conclude Chironna – ma a non abbassare la guardia». (corrieremezzogiorno)