C’è un rapporto indissolubile che regge al passare del tempo e ad ogni difficoltà: la fede e l’amore dei cittadini (vicini e lontani) per Santissima Maria di Siponto, Patrona della città di Manfredonia. E non c’è Festa patronale – la grande festa di fede e folklore che da quasi due secoli si svolge a fine agosto – senza l’accompagnamento musicale della banda.

A causa delle restrizioni anti-Covid 19 per il secondo anno consecutivo l’ampio programma di festeggiamenti civili e religiosi non potrà svolgersi come da tradizione, ma l’appuntamento rituale con la pluridecorata Banda musicale “Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposto si svolgerà nella serata di sabato 28 agosto.

“Un omaggio doveroso a Santissima Maria di Siponto che non poteva mancare anche quest’anno – spiega il M° Esposto -. Ringraziamo l’azienda ‘Gianni Rotice srl’ per aver accolto la richiesta a voler sostenere economicamente la nostra attività artistica, un immancabile classico della Festa patronale di Manfredonia, caratteristico appuntamento musicale molto atteso ed apprezzato. Auspichiamo che la nostra musica sia un messaggio di letizia e speranza per Manfredonia e la sua comunità, che in questi giorni affida le sua preghiere all’amata Patrona”.

Tre i momenti musicali della Banda musicale “Città di Manfredonia” previsti nella serata di sabato 28 agosto:

Ore 20:00 Piazza Duomo – saluto a S.S. Maria di Siponto;

Ore 20:15 Giro itinerante per Corso Roma e Corso Manfredi;

Ore 20:45 Piazza del Popolo – intrattenimento musicale.

La manifestazione si svolgerà adottando tutte le normative vigenti in materia anti-covid 19. Altresì, si invita la cittadinanza a non creare situazioni di assembramento e ad indossare la mascherina.