Foggia Calcio, si parte: domani esordio in campionato

Foggia, 27 agosto 2021. Mancano solo poco più di 24h all’esordio in campionato, con il Foggia che debutterà sabato sera a Viterbo contro il Monterosi di mister D’Antoni che vanta all’attivo solamente 130 panchine tra Eccellenza e serie D.

are da protagonisti. Un incontro inedito tra laziali e pugliesi. Si affronteranno l’entusiasmo della neopromossa ed il blasone dei satanelli del tecnico boemo, ringalluzziti dalla buona prova e conseguente qualificazione in Coppa, dopo la vittoria per 2a0 ai danni della Paganese, sette giorni or sono. Intanto in settimana vi è stata la presentazione delle maglie ufficiali e il via alla vendita dei biglietti per i tifosi che sono pronti come di consueto a seguire la squadra.

La formazione di mister Zeman sarà seguita da 650 tifosi, questo il numero dei tagliandi a disposizione dei supporters pugliesi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Foggia avrebbe scoccato un nuovo importante colpo di mercato, acquistando dal Pescara, il forte attaccante Di Grazia. Attesa per gli undici titolari che il tecnico nativo di Praga manderà in campo e curiosità su chi sarà il portiere che difenderà i pali rossoneri dopo l’innesto di Volpe.

La gara sarà visibile su Sky Calcio (ch 256) a partire dalle 20.30.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 27 agosto 2021.