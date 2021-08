Il primato della Chiesa sipontina in Capitanata

Facendo seguito a ripetute richieste si ripubblicano delle note edite anni orsono. E’ bene ribadire: non vi è alcuna nota polemica, ma solo, come si diceva una volta, “manifestazione di sete di Giustizia”!

Non vi è alcuna “Ragionevolezza” che possa lenire (se non mortificare) la dignità di una comunità umana e di una Comunità Cristiana!

Con la Bolla Sacrorum Antistites, del 1979, si creava la metropolitana Chiesa di Foggia-Bovino, della quale divenivano suffraganee le Chiese locali della Capitanata, fino allora esistenti, tra le quali l’Archidiocesi Sipontina, annullando così, millenni e millenni di tradizione e di vocazioni ecclesiali.

E’ divenuta sede metropolitana una Chiesa locale, sorta il 25 giugno 1855, ad opera anche (se non essenzialmente) di re Ferdinando II di Borbone, dopo secoli di diatribe del clero foggiano con la Chiesa di Troia.

La recente tradizione della Chiesa foggiana conta 10 vescovi e 5 arcivescovi (di cui 1, vescovo prima ed arcivescovo dopo), con una popolazione di 218.000 anime (durante il periodo invernale), variabilissima negli anni, e con 9 comuni, per la maggior parte del subappennino dauno, pertinenze della Chiesa locale di Bovino ( riunita a quella foggiana).

La metropolitana vede come sue suffraganee l’archidiocesi sipontina, “la cui fede ha radici evangeliche” (papa Giovanni Paolo II), la diocesi di Lucera (ed oggi pure Troia)(di antichissime tradizioni storiche e religiose), le diocesi di S. Severo e di Cerignola (anche loro riunite con vecchie sedi).

Senza nulla togliere alla Dignità episcopale delle altre Chiese locali, ci pare opportuno intrattenerci sulla Chiesa sipontina e sul suo primato nell’ambito ecclesiale di Capitanata.

Già con Lorenzo Majorano, alla fine del sec. V, abbiamo la presenza concomitante a Siponto di ben 7 vescovi dell’alta Apulia.

Con Sergio defensor Apuliae (sec. VI), abbiamo il riconoscimento di Siponto come sede dell’amministrazione dei beni delle Chiese di Puglia; ed ancora, con i “notai” Bonifacio e Pantaleo, si ha la verifica del patrimonio materiale di queste Chiese, di cui fa riferimento papa Gregorio Magno nelle sue epistole.

Conseguono, poi, spinte autonomistiche dopo l’unione della Chiesa sipontina con quella

Beneventana, durata per più di tre secoli, puntualmente frustrate da Bolle papali ed editti imperiali, con la creazione delle due sedi ex equaliter ad arcivescovadi

Ed arriviamo all’auspicata autonomia arcivescovile nei primi anni del sec. XI, per essere dissociata da Benevento , per aversi subito dopo il Concilio del 1050, tenuto da papa Leone IX,

Con gli arcivescovi Gerardo ed Ugone si ha la “riunione” del clero e del popolo, congregati in una sorta di repubblica ierocratica.

E più vicino a noi, nel tempo, l’esaltazione del primato della Chiesa sipontina si manifesta ancor più con gli arcivescovi cardinale Maria del Monte (poi papa Giulio III), con il cardinale Bessarione, con il cardinale Bartolomeo della Cueva (vice re di Napoli), con Ugo Boncompagni (poi papa Gregorio XIII), vescovo di Vieste, con il cardinale Vincenzo Maria Orsini (poi papa Benedetto XIII), con Tommaso Francone, che, come figura di prelato più eminente in Capitanata, nel 1797, in Foggia, sposa Maria Clementina D’Austria e Francesco, principe ereditario, con Andrea Cesarano, decano degli arcivescovi del Concilio Vaticano II, in ottimi rapporti con il patriarca Roncalli (poi papa Giovanni XXIII), ed infine, con Domenico D’Ambrosio, “promosso” da arcivescovo di Foggia-Bovino ad arcivescovo sipontino (Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo) e Delegato per il Santuario e le Opere di San Pio da Pietrelcina (8 marzo 2003).

Soffermandoci sull’attività dei presuli sipontini, va detto che sono note le azioni episcopali svolte dall’arcivescovo Orsini (ed anche dai suoi predecessori) nell’ambito delle Chiese locali di Capitanata (in merito vi è ampia bibliografia), e con dire ciò senza intento di voler dare un metro valutativo a queste Chiese.

Ora, se alla sede arcivescovile di Manfredonia viene collegata la denominazione di S.Giovanni Rotondo (che Vieste ne era già suffraganea), lo è proprio per la presenza numerosa di fedeli devoti di Padre Pio, divenendo così, come lo era stato nel passato Monte S.Angelo, per il culto michaelico (la cosiddetta “Chiesa garganica”), sede di un famoso santuario

La elencazione, nella denominazione della Diocesi, di S.Giovanni Rotondo, quindi, è data dalla numerosa presenza di fedeli, con tutte le problematiche, anche di carattere economico, che questa presenza comporta; ed in questo senso la Chiesa arcivescovile sipontina ribadisce ancor più il suo primato in Capitanata.

E questa arcidiocesi conta nel periodo invernale 160.000 anime circa, con uno sviluppo esponenziale nel periodo estivo ed in occasione della celebrazioni degli anniversari michaelici e di padre Pio (come dire per buona parte dell’anno); vi fanno capo 13 comuni, essendo passate le comunità di S.Marco in Lamis a Foggia (nella sua prima costituzione a Diocesi) e di Rignano garganico a S.Severo (altre “inopinate” mutilazioni).

Ritornando alla Bolla Sacrum Antistites, essa avrebbe attuato quanto stabilito in alcuni canoni del Concilio Vaticano II, ma così non pare che sia avvenuto.

Senza soffermarci sugli aspetti attuativi del canoni di quel Concilio, che ci porterebbero molto lontano, alludiamo in particolare ai “diritti” dei fedeli, ai “diritti” di assumere e manifestare la propria autonomia, al di là dello schematismo burocratico e di accentramento geografico-amministrativo; ci preme sottolineare che non si può esaltare una comunità ecclesiale, in nome di un solo enunciato rinnovamento amministrativo, a danno di comunità, i cui “diritti” e “prerogative” ecclesiali hanno resistito per millenni a “dominazioni” , “regimi” ed “editti” di ogni sorta.

Le prerogative di una comunità ecclesiale provengono da una lunga esperienza, da una vocazione, da un presupposto storico-culturale e cultuale, che non si inventano nell’arco di un secolo.

A dire il vero, in questo affermato spirito del rinnovamento, i fedeli della nostra Chiesa “suffraganea” non si sono accorti di nulla.

Che cosa è cambiato, di fatto, nei “diritti” dei fedeli con la creazione di una Chiesa Metropolitana a carattere provinciale?

Resterebbe solo una questione di “principio” e di “dignità”?

Ma se principio e dignità vi sono da una parte, principio e dignità vi sono pure dall’altra parte? O no!?

E se la creazione di una Chiesa Metropolitana nella comunità di Foggia corrisponde alla presunta necessità di abbinare questa concettualità alla presenza di una entità amministrativa, capoluogo di provincia, saremmo di fronte a sole formalità ed esteriorità procedurali e comportamentali!

Ma con il venir meno dell’ente Provincia (come entità territoriale e con l’affermazione della Municipalità) dovrebbe venir meno la concettualità di Chiesa Metropolitana? Come dire di “Chiesa Provinciale”?!

E già si ipotizza un nuovo ridimensionamento delle sedi episcopali in Capitanata.

Ma al di là di questi “assunti”, di mero spirito burocratico, a noi interessa ribadire l’autonomia della sede sipontina, non suffraganea di alcuna altra sede, con il riconoscimento dei suoi “diritti”.

Queste rapide note, pertanto, vengono redatte a dimostrazione che la comunità sipontina non resta muta di fronte al “sopruso” patito e reclama ancora una volta la sua autonomia e la sua dignità, senza “soggezione” e, in particolare, reclama il suo “primato”.