Manfredonia (Foggia), 27/08/2021 – “Lo Stadio Miramare è ai blocchi di partenza per i lavori di riadeguamento della struttura per divenire a tutti gli effetti un luogo idoneo e confortevole a disputare il campionato d’Eccellenza della prima squadra nonché un vero e proprio salotto per la città di Manfredonia.

Fervono i lavori di preparazione della società in tal senso, pur essendo ancora in attesa della firma della concessione ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia per l’avvio dei lavori e successiva autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

“La notizia del temporaneo spostamento degli incontri sportivi presso il campo della limitrofa Monte Sant’Angelo ha destato eccessivo e travisato allarmismo da parte di qualche tifoso – ha commentato il Presidente Gianni Rotice che prosegue –. Dal canto nostro invitiamo alla massima serenità in quanto stiamo lavorando senza sosta (anche dal punto di vista burocratico e amministrativo) per concedere alla squadra ed ai tifosi, quanto prima, un impianto all’avanguardia e degno della maglia biancoceleste”.”

Lo riporta Manfredonia Calcio 1932