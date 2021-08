Manfredonia, nuova ordinanza su vendita bevande in vetro, lattine e alcolici

Manfredonia (Foggia), 27/08/2021 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Premesso che il giorno 31 agosto 2021 dalle ore 19,00 in Piazza Papa Giovanni XXIII, si terrà la celebrazione liturgica in occasione della Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto, come da relativa istanza presentata dalla autorità religiosa;



Vista la nota prot. 1385 del 25.08.2021 della Questura di Foggia relativa alle misure di sicurezza ed anti Covid19, impartite per lo svolgimento dell’evento n questione;

Rilevato che, in particolare, viene richiesta l’adozione di apposito provvedimento per il divieto di vendita di bevande in lattina o bottiglie di vetro;



Ritenuto , per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, procedere all’adozione del richiesto provvedimento in materia di vendita e somministrazione di bevande da asporto di qualsiasi genere in lattina o in bottiglie di vetro e in plastica in tutti i pubblici esercizi e nei negozi ubicati nell’area interessata dalla manifestazione e aree adiacenti, ivi comprese le attività su aree pubbliche, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse ed ordine pubblico che si riscontrano nella fattispecie, dovute al potenziale notevole afflusso di persone previsto in Città durante il suddetto evento; Valutato che il citato fenomeno è collegato alla vendita per asporto di bevande praticata da numerosi esercenti commerciali, distributori automatici, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di bevande, circoli privati ed attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore pomeridiane e serali.

Ritenuto conseguentemente necessario intervenire, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici in questione e diverbi con le forze dell’ordine, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso:

x il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare

di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

x l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere

alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori, trattenendone i tappi;

x il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree

pubbliche ed aperte al pubblico in questione;



Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e sue modifiche; Visto l’art. 9 Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931,Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e sue modifiche; Richiamate le disposizioni normative di cui alla citata nota della Questura di Foggia n. 1385/2021;



Accertata la propria competenza e la necessità ed urgenza di dover disporre in tal senso al fine di salvaguardare la sicurezza urbana, in uno con l’incolumità pubblica, nel corso della citata manifestazione,

ORDINA

a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, nella giornata del 31 agosto 2021, dalle ore 17,00 alle ore 23,00, nell’area di Piazza Giovanni XXIII, ricompresa tra le seguenti strade:

– Via G. Palatella;

– Lungomare N. Sauro;

– Viale dell’Arcangelo;