Marianna Berardinetti: “Adotta anche tu bollino blu”

“Adotta anche tu un bollino blu” è un progetto ideato e promosso dalla Dottoressa Mariana Berardinetti, originaria di Monte Sant’Angelo ma residente a Pisa da ormai 18 anni.

Il progetto viene presentato per la prima volta nella città di Pisa( comune capofila che ne concede il patrocinio), in collaborazione con l’ assessore alle politiche sociali Sandra Munno, che ne diviene presto la madrina.

Il progetto ” adotta anche tu un bollino blu” viene presentato in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’ Autismo,che si celebra ogni anno il 2 aprile. Lo scopo del progetto è quello di sostenere le famiglie che all’ interno del loro nucleo familiare hanno persone autistiche( ASD),attraverso una campagna di sensibilizzazione e la successiva

distribuzione gratuita di un bollino blu da apporre fuori delle attività commerciali o di chiunque voglia adottare, per annunciare agli accompagnatori, ai genitori e caregivers delle persone ASD un supporto durante gli acquisti, riservando loro l priorità alle casse assistenza all’acquisto e ai reparti.

Rispondendo così non solo al bisogno delle famiglie e dei caregiver ma anche alle persone autistiche, che dimostrano spesso difficoltà nel sostenere lo stress derivante dall’attesa e questo la maggior parte delle volte si traduce nell’impossibilità loro e delle loro famiglie di poter svolgere semplici attività.

Lo stress dell’ attesa genera spesso nelle persone autistiche un sovraccarico sensoriale( informazioni confuse difficili da processare)ed è proprio il sovraccarico sensoriale che mette le persone autistiche nella condizione di attuare comportamenti definiti tecnicamente ” socialmente poco accettabili”, o più semplicemente “etichettati” come comportamenti problema.

Sono quei comportamenti che mettono le famiglie nella condizione di ridurre l’ esposizione sociale o addirittura di isolarsi, e non perché queste se ne vergognino( anzi imparano a gestirli) ma per evitare che i loro figli vengano stigmatizzati.

Per la prima volta cambia la prospettiva, infatti il bollino blu esprime un principio prettamente pedagogico educativo, rivolto al sostegno delle famiglie, il fine è proprio quello di evitare l’ isolamento sociale delle famiglie e lo stigma.

Il bollino blu non è un etichetta alla persona autistica o alla famiglia ma un etichetta per i commercianti che esponendolo dichiarano di adottare e rendere concreto un diritto che è già esistente ed esposto con chiarezza sia nella carta dei diritti delle persone autistiche sia nella carte dei diritti delle persone disabili.

Il bollino blu nasce in ottemperanza di tali leggi e si basa su un grande principio educativo ” sostenere la famiglia delle persone autistiche, prenderle per mano,frale sentire che il concetto pedagogico educativo di ” I care” esiste davvero e soprattutto che può essere applicato da tutti.

Il concetto educativo di ” I Care” è proprio la base pedagogica del bollino blu” i care” che significa ” mi prendo cura di te” che nel progetto Adotta anche tu un bollino blu diventa: “I take care of who cares”, Mi prendo cura di chi si prende cura.( Ecco il nuovo punto di vista)

Con il principio educativo del bollino blu vogliamo tessere nelle comunità anche il concetto di ” comunità educante e responsabile”, ossia di una comunità inclusiva che non si ferma al pregiudizio ma ” guarda oltre lo spettro”. La comunità educante è quella comunità che sceglie di ” auto-educarsi” e a sua volta educare gli altri ad un principio rispettandolo e attuandolo in prima persona.

Ai commercianti viene chiesto quindi di ” concedere la priorità” ai caregiver delle persone autistiche e le famiglie a loro volta che vogliono usufruire della precedenza dovranno semplicemente comunicare al commerciante: ” Vedo che espone il bollino blu” in questo modo non si genera alcun stigma e tutti indirettamente verranno informati.

Il bollino blu vuole rendere concreto un diritto sicuramente,ma anche riportare in auge un comportamento di “gentilezza ” e consapevolez za nel concedere la priorità ai genitori delle persone autistiche. Attualmente il progetto si è espanso in 8 regioni sul territorio nazionale ed è appoggiato da moltissime associazione del settore.

Il progetto del bollino blu è sostenuto a livello nazionali dai custodi e dalle custodi del bollino blu”. I custodi del bollino blu sono messaggeri di un principio reso concreto attraverso l’ adozione gratuita del bollino blu. I Custodi si occupano di sostenere in maniera continuativa tutti i commercianti, gli esercenti, le attività recettive o i comuni che desiderano avviare un percorso gratuito di adozione, sensibilizzando e coinvolgendo i loro contatti e le persone del loro territorio; il tutto con il supporto reciproco e costante all’interno di un team ormai diventato nazionale!

Tutti i custodi del bollino blu hanno una formazione di natura educativa pedagogica, proprio a sottolineare l’ importanza di come anche ai “principi e all’ empatia” si possa educare.

Attualmente i custodi del bollino blu son in 8 regioni. Ogni adozione viene sigillata da un certificato di ” Adozione avvenuta con successo”, una sorta di patto educativo attraverso il quale si vuole trasmettere il concetto che il bollino blu nasce ad ogni adozione, poiché assume il volto di chi lo adotta ,di chi né potrà usufruire, delle loro storie e degli avvenimenti del luogo che li accoglie.

Il custode del Bollino blu per la Regione Puglia è il Dottor Daniele Guida- Pedagogista originario e residente a Manfredonia.

