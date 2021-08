Nuovo laboratorio digitale al circolo didattico “V. Veneto” (FOTO)

Orta Nova – Voglia di crescere e migliorarsi nelle realtà scolastiche del territorio ortese. Ieri inaugurazione di un nuovo laboratorio digitale presso il I circolo didattico “V. Veneto” al fine di migliorare l’offerta formativa.

Presenti all’evento, il sindaco, Mimmo Lasorsa; l’assessora alle Politiche sociali, Occupazionali e Cultura, Dora Pelullo; il preside Leonardo Cendamo, dirigente titolare dell’Istituto A. Olivetti e reggente del I Circolo per l’anno scolastico 2020/21; la vicaria del I Circolo, Lucia Russo; la D.S.G.A. Maria Rosaria Iannuzzi, il sacerdote don Luciano Avagliano, le maestre della scuola primaria.

“Siamo felici di veder crescere le realtà scolastiche del nostro territorio, che si mostrano sempre più attente ai bisogni dei più piccoli” si legge a tal proposito sulla pagina Facebook dell’Amministrazione Lasorsa “La scuola è il luogo dove, subito dopo la famiglia, ogni cittadino si forma, per cui è determinante che la comunità scolastica sia, in primis, una comunità educante”.

Un Istituto comprensivo, per il primo ciclo di istruzione, potrebbe inoltre nascere nei prossimi tempi.

Una realtà scolastica, cioè, che metta insieme l’attuale I.C. “Sandro Pertini” e il I Circolo “V. Veneto”. È la proposta elaborata dalla Giunta Lasorsa nelle scorse settimane.

La deliberazione della Giunta Lasorsa, la n. 112 “DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PER L’A.S. 2022/2023 E PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2022/2025”, risale, in realtà, al 4 agosto 2021, come risulta dalla pagina dedicata del sito della Città di Orta Nova.

In essa, si intravedono la speranza e la volontà di mantenere nel territorio di Orta Nova la dirigenza e la competenza delle attività scolastiche del I Circolo, già risultato sottodimensionato nell’anno scolastico 2020/21 e, per tale ragione, assegnato alla reggenza di un dirigente titolare in un’altra scuola.

Come si legge nel testo della delibera della Giunta Lasorsa, l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini e dello stesso I Circolo Didattico V. Veneto, con il costituirsi, così, di un unico Istituto Comprensivo, potrebbe avvenire, nell’arco del triennio 2022-2025.

“A conclusione dei lavori di abbattimento di un plesso dell’I.C. Sandro Pertini” si legge sempre nel testo in questione “e tenendo conto del numero complessivo degli alunni, data la forte criticità organizzativa nei casi di istituzioni scolastiche con un numero di iscritti superiore a 1400 alunni, come segnalato dalle linee guida regionali”.

La proposta, al momento, risulta essere stata trasmessa alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia “per i relativi adempimenti di competenza e, per conoscenza, alla Regione Puglia, agli uffici di dirigenza delle scuole coinvolte”.

Daniela Iannuzzi