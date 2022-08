Elezioni, Cassano cede a Emiliano: da giovedì in aspettativa dall’Arpal

Bari, 27 agosto 2022, (Lagazzettadelmezzogiorno.it) – Massimo Cassano sarà in aspettativa dal 1 settembre fino al 26, data delle elezioni politiche cui il direttore generale dell’Arpal è candidato per Azione di Calenda. È l’effetto dell’altolà del presidente Michele Emiliano, che attraverso la “Gazzetta” ha chiesto a Cassano di mettersi in ferie o in aspettativa nel periodo della campagna elettorale. Un appello arrivato dopo l’indignazione bipartisan per la cerimonia pubblica in cui, lunedì, Cassano ha presenziato alla firma dei contratti di lavoro dei neoassunti in Arpal, sfidando allo stesso tempo il centrosinistra sulla candidatura al Parlamento.

“Dal 1 al 26 settembre – ha detto Cassano – sarò in aspettativa non retribuita. Ho atteso tale data perché si completasse la procedura di assunzione dei nuovi Dirigenti, certo di affidare l’Agenzia a un team composto da persone preparate e pronte a proseguire il percorso di rilancio dei servizi pubblici per l’impiego in Puglia”. Tra i dirigenti appena assunti, vincitori di concorso pubblico, c’è anche Luigi Mazzei, coordinatore a Lecce della lista Puglia Popolare di Cassano. (Lagazzettadelmezzogiorno.it)