Il regista di “Ti mangio il cuore” dirige una fiction su Sarah Scazzi

FOGGIA, 27/08/2022 – Sono giunti ieri nella provincia di Taranto il cast e la troupe che daranno forma alla nuova serie televisiva sull’omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne uccisa e gettata in un pozzo nelle campagne di Avetrana il 26 agosto 2010. Proprio ieri, esattamente a distanza di 12 anni da quel delitto.

L’attore barese Paolo De Vita nel ruolo di zio Michele. Fonte: spettagolando



È la società di produzione cinematografica «Groenlandia» a curare la realizzazione della serie su uno dei fatti di cronaca più seguiti e divisivi degli ultimi anni. La fiction, intitolata «Qui non è Hollywood», comincia la sua produzione a distanza di circa un anno dalla docuserie «Sarah – La ragazza di Avetrana», prodotta sempre da Groenlandia e andata in onda su Sky. Nella nuova serie, invece, saranno gli attori a rievocare il delitto di Avetrana: la regia è stata affidata al pugliese Pippo Mezzapesa, reduce da «Ti mangio il cuore», film che uscirà al cinema il prossimo 22 settembre e ambientato nel Gargano falcidiato dalle guerre tra famiglie mafiose.

Oltre a Mezzapesa, Groenlandia ha scelto come direttore della fotografia Giuseppe Maio e il barese Paolo De Vita nel ruolo di zio Michele, il contadino condannato in via definitiva per occultamento del cadavere, ma che continua a professarsi l’unico reale responsabile dell’omicidio. Le riprese, che partiranno oggi, dureranno circa 17 settimane e non toccheranno Avetrana: le prime 8 settimane si svolgeranno tra Lizzano, Torricella e Maruggio, mentre le altre 9 saranno girate a Roma. (gazzettamezzogiorno)