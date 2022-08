Linea Blu: le meraviglie del Gargano, servizio a Manfredonia (VIDEO)

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/08/2022 – Nuova puntata di Linea Blu alla scoperta delle meraviglie del Gargano. Un luogo affascinante disegnato da un territorio montuoso e da rocce calcaree che si spingono fino a un tratto di mare custode di grotte costiere di straordinaria bellezza.

Una folta vegetazione poi è il tratto distintivo di uno dei centenari polmoni verdi dello Stivale, la Foresta Umbra, patrimonio Unesco dal 2017 per le sue faggete vetuste e gestita dal Parco Nazionale del Gargano, che ogni giorno si prende cura di un tesoro paesaggistico inestimabile. Spazio poi alla storia custodita da questi luoghi con i trabucchi che rappresentano la vocazione alla pesca di queste zone, dei veri giganti del mare che dominano le coste di Peschici e Vieste.

Donatella Bianchi incontra il nucleo sommozzatori della Guardia Costiera impegnata nel recupero sui fondali davanti a Vieste delle reste, rifiuto industriale derivante dall’allevamento delle cozze nella zona garganica, e con Legambiente ci parla del progetto Life Muscles che nei prossimi giorni servirà a ridurre drasticamente la dispersione di queste calze che rappresentano una vera e propria piaga per questa zona costiera. Fabio Gallo invece, sarà sul Tirreno alla scoperta del progetto M.A.R.E.. Dodici settimane per scoprire la salute dei nostri mari, a bordo di un catamarano a vela di quarantacinque piedi, attrezzato come un laboratorio.