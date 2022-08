Luna Park a Manfredonia, Manzella: “Attenzione alla musica alta”

“Gli operatori – spiega Manzella – in questo periodo effettuano attività musicale ad altissimo volume. L’INQUINAMENTO ACUSTICO, può pregiudicare la salute delle persone presenti nell’area durante l’attività musicale e la quiete pubblica dei residenti, anche in zone più lontane dall’area dove le giostre svolgono la loro attività, interessando anche la parte centrale di Manfredonia e quella di monticchio.

Non dimentichiamo, che a 85 DECIBEL (dB) inizia la soglia di pericolosità, a 95 DECIBEL si rischiano danni se si ascolta musica per più di 4 ore, a 105 se si sta davanti agli altoparlanti per oltre un’ora, ma se i DECIBEL sono 115 bastano 15 minuti, e a 120 si supera la soglia del dolore immediato con danni permanenti”.