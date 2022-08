Pugnochiuso, cittadino a nipote Enrico Mattei: “Venga qui, l’accoglieremo nel nostro paradiso”

Pugnochiuso (Gargano, Foggia), 27 agosto 2022 – “Pugnochiuso sembra una galera, un casermone non certo per villeggianti. Questo luogo era nato per i dipendenti dell’Eni, invece hanno svenduto tutto perché si doveva cancellare tutto quello che aveva creato mio zio”.

Così la nipote di Enrico Mattei, l’uomo che scoprì Pugnochiuso sul Gargano. A riportare le dichiarazioni della donna è “l’Immediato”.

“Stupita per come l’hanno ridotto”, ha sottolineato Rosangela Mattei, rincarando la dose.

Non è tardata ad arrivare la risposta di un cittadino di Pugnochiuso, per sottolineare la bellezza del posto:

“Alla signora nipote di Enrico Mattei io rispondo con questo video, della Baia di Portopiatto. Venga qui, l’accoglieremo nel nostro paradiso”.