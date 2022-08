Salvini a Foggia: “Franco non credo sia legato alla malavita”

Foggia, 27 agosto 2022 – Il capoluogo dauno è entrato nel vivo della campagna elettorale ospitando il leader della Lega, Matteo Salvini.

L’incontro tra il segretario federale leghista con militanti e sostenitori di Capitanata si è tenuto ieri sera alle 19,45 circa, presso il Parco del Gusto di viale Luigi Pinto, c/o piscina comunale.

L’ex ministro dell’Interno del Governo Conte 1, prima del discorso di campagna elettorale, ha risposto alle domande dei giornalisti. A seguire la Lega Puglia ha offerto una cena buffet per tutti i partecipanti.

“È la politica, ed ho dimostrato che si può fare, a poter bloccare gli sbarchi dei clandestini. Ne sbarcano migliaia tutti i giorni e girano per Foggia, per Milano, per Roma”, ha tuonato il leader della Lega durante la serata.

“Non scappano dalla guerra, ma la guerra la portano qui. Aggressioni, scippi, stupri, rapine. Foggia e l’Italia hanno le porte spalancate per donne e bambini he scappano dalla guerra. Stiamo accogliendo centinaia di migliaia di ucraini nelle case degli italiani e ne sono orgoglioso”.

“Con sei milioni di italiani che non tirano a fine mese non possiamo permetterci che ogni giorno a Lampedusa sbarchino migliaia di persone che dovete mantenere voi. È un lusso che non possiamo permetterci”.

Modello Basilicata per l’energia, abolizione della legge Fornero, pace fiscale e flat tax al 15% per tutti, lavoro ai giovani, iva zero sui beni di prima necessità, alcuni dei temi affrontati nell’evento di ieri sera dal leader del carroccio.

Sull’ ex Sindaco Franco Landella, che gli consegnò le “chiavi” del capoluogo dauno circa due anni fa, con un’importante manifestazione presso il Comune di Foggia:

“Non mi sono pentito di averlo voluto nella Lega, ma spero che Foggia abbia un sindaco prima possibile”.

Fotogallery Enzo Maizzi: