Serie B, Perugia-Bari e la storica lite Gaucci-Matarrese

(labaricalcio.it) Manfredonia, 27 Agosto 2022.

Partì tutto da una gomitata, in campo, di Duccio Innocenti. Il resto è storia: “Gaucci, noi siamo di Serie A”, urlò il presidente del Bari Vincenzo Matarrese, all’indirizzo del rivale del Perugia, mentre le due squadre entravano nell’autobus per andar via dallo stadio.

“Quella sfuriata di Gaucci – racconta Innocenti a La Repubblica – accese i riflettori della giustizia sportiva, che andò giù pesante nei miei confronti. Nella mia gomitata non c’era alcuna intenzione di essere violento. C’era una grande differenza fisica tra me e Olive, e lui aveva già avuto problemi in passato con lo zigomo. Credo che se non avessimo vinto, non sarebbe accaduto nulla. La sconfitta bruciava agli umbri e in particolare al presidente Gaucci, che aggredì immeritatamente Matarrese” (labaricalcio.it).