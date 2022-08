Una make-up artist di Manfredonia al Festival del Cinema di Venezia

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/08/2022 – (avvisatore) “Sono Claudia delli Carri, una ragazza pugliese nata il 27/01/2002 a Manfredonia (Gargano). Sin da piccola ero affascinata dal mondo dell’arte e dell’estetica ma non ero ancora sicuro di quale ambito occuparmi.

Dopo il diploma ho iniziato l’Accademia delle belle Arti a Bologna (ABABO) con indirizzo Grafica d’arte . Dopo il primo anno e tanti dubbi ho deciso di mollare e seguire il mondo dell’estetica , iniziando con un corso da onicotecnica.

Lavorando ho capito sempre di più che nella vita dovevo occuparmi di questo… e così ho deciso di iscrivermi all’accademia MUD-studio Italia con sede a Milano diventando Make-up artist, specializzandomi in beauty correttivo , Airbrush , cinema, bridal ,editoriale, fashion e Hair stylist . Ho fatto diversi esperienze passando da shooting e video clip musicali a make-up cerimonia.



Sono follemente innamorata del mio lavoro tanto da non considerarlo tale ma più come una passione, un hobby, un momento di relax dove posso essere me stessa e chiudermi nella mia bolla artistica. Adoro poter vedere un sorriso sul volto dei miei clienti , mi piace farli sentire belli, valorizzarli ma anche tanto creare , essere al passo con le tendenze. Nella mia vita mi sono posta pochi obbiettivi ma solidi, uno di questi è quello di poter fare un lavoro che mi piacesse. Sono stata fortunata a trovarlo ed ora come ora non c’è nessun ostacolo che possa interrompere questo amore tra me e il mio lavoro”. (avvisatore)