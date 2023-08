Foggia – Un candidato sindaco che premia l’identità e la militanza, interno al centrodestra, segretario provinciale di Forza Italia, azzurro della prima ora.

È il nome di Raffaele Di Mauro che i big del centrodestra, in una riunione notturna a Roma, avrebbero scelto come candidato sindaco di Foggia dopo il passo indietro di Fratelli d’Italia.

Si rompe il tabù della discontinuità con l’amministrazione Landella, anzi, si riparte proprio da una candidatura segnatamente “politica” per sancire la svolta, si dice nell’ambiente.

Sono passati al vaglio vari nomi in questi mesi. Dopo gli imprenditori e, fra gli altri, l’ipotesi di Tito Salatto, si è pensato a Gaetano De Perna, pure caldeggiato da alcune frange del centrodestra e a Leo Di Gioia. Tuttavia, l’ex assessore regionale in quota centrosinistra, non ha trovato unanimità.

Il cerchio si è molto ristretto, alla fine la scelta sembra definita sull’azzurro Raffaele Di Mauro.