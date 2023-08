Gianni Rotice: “Al via la festa patronale, sia occasione di riflessione e rinnovamento per Manfredonia”

Il messaggio del sindaco di Manfredonia, per la 187^ Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto

“Cari concittadini sipontini vicini e lontani, ci accingiamo a festeggiare la 187^ Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto, la festa di tutte le feste, la più bella e sentita dalla nostra comunità, nella quale affondano le nostre radici culturali ed alla quale sono legati i ricordi più cari di ciascuno di noi”.

“Ogni anno l’emozione e la trepida attesa per i festeggiamenti per la nostra amatissima Patrona si rinnovano, ogni volta come se fosse la prima. Fede e folklore, culto e storia di una città che si mette in cammino per rendere omaggio a Maria SS di Siponto, da secoli benevola protettrice di un popolo che porta il suo nome”.

“I festeggiamenti si svolgeranno nel solco della sobrietà e della tradizione, anche come momento di riflessione collettiva che consente alla comunità di ritrovarsi e condividere qualcosa che appartiene a tutti, come in una grande famiglia. Incontrarsi, condividere, riscoprirsi con uno sguardo fiducioso che tutti dobbiamo rivolgere in un’unica direzione: un nuovo orizzonte socio-economico per lo sviluppo di una città che si sta rialzando e risvegliando”.

“La Festa Patronale, infatti, permette anche di “accendere le luci” e valorizzare l’essenza e le eccellenze di Manfredonia, la sua bellezza, la sua unicità; elementi rispetto ai quali dovremmo avere maggiore amore e consapevolezza, tutto l’anno. La Festa come strumento culturale e di sostegno all’economia locale per una città che in quei giorni trabocca di gente.

Che la 187^ Festa Patronale, ponendo al centro la profonda spiritualità che ci lega a Maria SS di Siponto, sia allora occasione di riflessione e rinnovamento per Manfredonia e tutta la sua comunità”.

“Ringrazio di cuore quanti si sono prodigati volontariamente e generosamente per l’organizzazione degli appuntamenti religiosi e civili: il Vescovo Padre Franco Moscone e la Curia, il Comitato Festa Patronale Manfredonia presieduto da Francesco Brunetti, la consigliera comunale Mary Fabrizio, la tecnostruttura comunale, le Forze dell’Ordine, le Associazioni, cittadini ed imprenditori”.