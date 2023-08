Un uomo fuggiva a cavallo nel regno di Re Manfredi – 26^ puntata

La notte spariva dando vita al giorno, un uomo fuggiva a cavallo, le redini strette tra le mani come il timone di una nave in tempesta. La luna increspava il cielo con la sua luce argentea che stava sparendo, togliendo le ombre lunghe e misteriose lungo il suo cammino.

L’uomo, vestito di marrone come la terra stessa, era un intruso nella quiete dell’accampamento. Aveva spiato nelle tende di Edor Grinoza, cercando segreti e informazioni preziose. Le tende dei monaci, illuminate da fioche candele, sembravano custodire le storie di chi vi abitava. Ma l’intruso cercava più di storie, stava cercando il potere nascosto tra le pieghe delle parole sussurrate.

Con il cuore che batteva all’unisono con gli zoccoli del suo destriero, l’uomo si allontanava dal campo, cercando di sfuggire all’attenzione di coloro che potevano percepire la sua presenza indesiderata. La sua mente era una ragnatela di intrighi e complotti, mentre galoppava nel buio, conscio del rischio che stava correndo.

Dal lontano si poteva vedere l’uomo in fuga su un cavallo, a una distanza che nessun arco avrebbe mai potuto raggiungere. Ma Edor non era un arciere comune. Con la sua esperienza e abilità, prese il suo amato arco Natiano, come un vecchio amico che gli parlava in silenzio. Con movimenti precisi e determinati, controllò il vento che danzava intorno a lui. L’aria sembrava essere in sintonia con il suo intento.

Con un gesto fluido, tese l’arco fino alla massima tensione, come se stringesse il cuore stesso del vento. La freccia fu posta sulla corda, una compagna di questa danza invisibile. E poi, con un rilascio impeccabile, la freccia prese vita, tracciando un percorso ardito attraverso l’aria.

Cosimo, affascinato e ammirato, seguiva ogni movimento del padre. Vide la freccia sfrecciare, ma riconobbe che la mira era sfuggita, il fuggitivo era rimasto illeso. Tuttavia, il destino aveva un altro piano. Pochi istanti dopo che la freccia sembrava aveva mancato il bersaglio, un grosso ramo si spezzò da un albero vicino, cadendo proprio sul percorso del fuggitivo. Edor aveva mirato al ramo dell’albero .

Cosimo rimase a bocca aperta, meravigliato non solo dalla precisione di suo padre, ma anche dal modo in cui la fortuna sembrava danzare al suo fianco. Edor si girò verso suo figlio, con un sorriso che irradiava affetto e compiacimento. Gli lanciò un occhiolino, come un segreto condiviso tra di loro, un legame speciale che solo padre e figlio potevano comprendere.

Il vento portava con sé l’eco di quell’impresa straordinaria, mentre il sole si ritirava lentamente dietro l’orizzonte. Edor, con l’arco Natiano ancora in mano, si avvicinò a suo figlio e posò una mano sulla sua spalla. “Cosimo, mio caro, l’arco è una parte di me, una parte di ciò che ho imparato e vissuto. E ogni volta che lo tengo tra le mani, sento la connessione con il mondo intorno a me, con te.”

Cosimo guardò suo padre con occhi scintillanti, riconoscendo che l’arco rappresentava molto di più di un semplice strumento. Era un simbolo della forza e della saggezza di suo padre, una lezione che lo accompagnerebbe sempre. “Padre, sei davvero straordinario. Sei come un arciere degli dèi, capace di dominare il vento e persino di piegare la fortuna ai tuoi desideri.”In quel momento ci fu un lungo abbraccio tra padre e figlio, Edor bacio sulla fronte suo figlio come faceva sempre, amava quel bambino con tutta la sua anima.

Padre e figlio rimasero lì, all’alba, tra la ombre dei boschi e il raggio d’oro del sole che stava sorgendo. L’arco Natiano, nelle mani di Edor, era un legame tra il passato e il presente, tra le sfide vissute e quelle ancora da affrontare. E in quel momento, quel legame era sufficiente a riempire il cuore di entrambi di orgoglio e gratitudine.

L’alba si stendeva sul campo come un lenzuolo d’oro, mentre Edor Grinoza avanzava con passo deciso, accompagnato dai due monaci. L’aria era carica di tensione e un senso di finalità, come se il destino stesso avesse tessuto il suo filo nel momento in cui Alessandro Delpier Della Giovanna era stato scoperto.

Alessandro giaceva a terra, stordito e disorientato, il suo sguardo si abbassò di fronte alla figura imponente di Edor. Era come se il suo passato lo avesse raggiunto, portando con sé il peso delle sue azioni. Con il cuore in tumulto e una sensazione di pentimento che cresceva dentro di lui, Alessandro si sentì inerme di fronte all’uomo che aveva spiato.

Edor si fermò davanti a lui, il suo sguardo penetrante scrutava l’anima di Alessandro come se volesse leggerne ogni segreto. C’era un senso di calma intorno a Edor, come se la sua presenza avesse il potere di plasmare le emozioni degli altri. I due monaci erano in silenzio, come testimoni muti di quel momento cruciale.

Alessandro si alzò lentamente, il suo petto ondeggiava con respiri affannati. Con la testa inchinata e gli occhi abbassati, iniziò a parlare con una voce incerta.

Edor Grinoza conosceva bene Alessandro Delpier Della Giovanna, perché sapeva che dietro la superficie solare e il cuore d’oro di quell’uomo si nascondeva un oscuro male che avvolgeva la sua anima. Era come se due entità contraddittorie si contendessero il suo essere, una lotta silenziosa che aveva plasmato le scelte e le azioni di Alessandro nel corso del tempo.

La prima volta che Edor incontrò Alessandro, rimase colpito dalla sua vitalità e dalla sua capacità di incantare chiunque lo circondasse. Aveva un sorriso contagioso, un’eloquenza innata e un amore per la vita che irradiava ogni ambiente in cui si trovava. Ma nonostante la sua affabilità, Edor riusciva a scorgere il velo di tristezza che aleggiava dietro i suoi occhi.

La luce dorata del sole illuminava il viso di Alessandro mentre condivideva racconti e risate con chiunque si fermasse ad ascoltarlo. Era un abile narratore, capace di dipingere immagini vivide con le sue parole e trasportare chiunque nel mondo delle sue storie. Ma a volte, durante i momenti di silenzio o nei sorrisi più sfumati, Edor poteva cogliere l’ombra fugace che attraversava il suo sguardo.

Edor aveva cercato di avvicinarsi ad Alessandro, di comprendere l’origine di quella lotta interiore che sembrava tormentarlo. Erano stati momenti fugaci, conversazioni sussurrate e sguardi intensi che si erano scambiati. In quei momenti, Edor aveva scorto frammenti della sofferenza che Alessandro celava dentro di sé, un dolore che sembrava radicato nel passato.

Nonostante il suo cuore d’oro e la sua affabilità, Alessandro era stato coinvolto in azioni scure, legate a uomini potenti e ambiziosi. Edor sapeva che il male che lo avvolgeva era il riflesso di scelte sbagliate e compromessi con la sua moralità. Ma allo stesso tempo, poteva riconoscere la lotta che Alessandro stava affrontando, la tensione tra la persona che voleva essere e quella che si trovava costretto a essere.

Era come se Edor potesse vedere le due facce di Alessandro, la luce e l’oscurità, che si intrecciavano in una danza eterna. Aveva sperato che un giorno quella luce potesse vincere, che il cuore d’oro di Alessandro potesse prevalere sul male che lo attanagliava. E ora, in quel momento di pentimento e redenzione, Edor aveva la speranza che finalmente Alessandro potesse iniziare a liberarsi dal peso oscuro che aveva portato con sé.

Quando Edor e Alessandro si guardarono negli occhi all’alba, c’era una comprensione silenziosa tra loro. Il passato non poteva essere cancellato, ma il futuro era ancora da scrivere. Era il momento di affrontare le conseguenze delle scelte passate e di abbracciare la possibilità del cambiamento. In quella stretta di mano e nello sguardo sincero di Edor, Alessandro trovò un raggio di speranza che avrebbe potuto guidarlo fuori dalle tenebre e verso una nuova alba di redenzione.